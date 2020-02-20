Банк «Открытие» с 1 марта меняет условия по счетам частных клиентов

Банк «Открытие» объявил об изменении процентных ставок по банковским счетам частных клиентов. С 1 марта 2020 года клиенты могут разместить свои средства в банке на следующих условиях:
- на счете «Моя копилка» — 5,0% годовых;
- на счете «Накопительный» —в зависимости от периода нахождения каждого транша денежных средств на счете:
|
Период времени нахождения денежных средств на счете, полных календарных месяцев
|
Ставка, % годовых
|
1-2 включительно
|
3,0
|
3-5 включительно
|
4,0
|
6-11 включительно
|
6,0
|
12 и выше
|
8,0
- на счете «Копилка» — 4,5% годовых (действительно для действующих клиентов, заключение новых договоров и открытие новых счетов не производится);
- на счете «Текущий счета пенсионера» — 0,01% годовых, при этом заключение новых договоров и открытие счетов по продукту будет недоступно с 1 марта 2020 года.