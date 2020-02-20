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Банк «Открытие» с 1 марта меняет условия по счетам частных клиентов

20 февраля 2020

Банк «Открытие» объявил об изменении процентных ставок по банковским счетам частных клиентов. С 1 марта 2020 года клиенты могут разместить свои средства в банке на следующих условиях:

  • на счете «Моя копилка» — 5,0% годовых;
  • на счете «Накопительный» —в зависимости от периода нахождения каждого транша денежных средств на счете:

Период времени нахождения денежных средств на счете, полных календарных  месяцев

Ставка, % годовых

1-2 включительно

3,0

3-5 включительно

4,0

6-11 включительно

6,0

12 и выше

8,0
  • на счете «Копилка» — 4,5% годовых (действительно для действующих клиентов, заключение новых договоров и открытие новых счетов не производится);
  • на счете «Текущий счета пенсионера» — 0,01% годовых, при этом заключение новых договоров и открытие счетов по продукту будет недоступно с 1 марта 2020 года.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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