Банк «Открытие» с 1 марта меняет условия по счетам частных клиентов

Банк «Открытие» объявил об изменении процентных ставок по банковским счетам частных клиентов. С 1 марта 2020 года клиенты могут разместить свои средства в банке на следующих условиях:

на счете «Моя копилка» — 5,0% годовых;

на счете «Накопительный» —в зависимости от периода нахождения каждого транша денежных средств на счете:

Период времени нахождения денежных средств на счете, полных календарных месяцев Ставка, % годовых 1-2 включительно 3,0 3-5 включительно 4,0 6-11 включительно 6,0 12 и выше 8,0