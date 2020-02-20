Солид Банк поддерживает агрохимическую отрасль Удмуртии

Обеспечение кредитной линии для ООО «Удмуртагрохим» под поручительство ГФСК УР ознаменовало собой старт успешного сотрудничества с одним из самых динамично развивающихся российских кредитно-финансовых учреждений – АО «Солид Банк».

ООО «Удмуртагрохим» было создано в 2002 году в рамках программы «Сохранения плодородия почв в Удмуртской республике». На сегодняшний день предприятие входит в группу компаний «Компак» и занимается решением задач по известкованию почв, а также поставкой и продажей сельхозпредприятиям Удмуртской Республики и Пермского края средств защиты растений и удобрений.



Для проведения полноценного, с агротехнической точки зрения, комплекса посевных и других полевых работ, гарантирующих получение хорошего урожая, ООО «Удмуртагрохим» предоставляет республиканским сельхозпроизводителям отсрочки платежей за свои услуги и продукцию. Такая доброжелательная политика по отношению к клиентам требует от самого предприятия наличия солидных финансовых ресурсов для создания запаса удобрений и средств защиты растений под предстоящие запросы аграриев Удмуртии. В связи с этим возникла потребность в дополнительном кредитовании. Предоставить кредитную линию в размере 50 миллионов рублей согласился АО «Солид Банк» – под поручительство Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики.

«С фондом сработали четко и быстро. Эффективность сотрудничества оцениваем очень высоко и надеемся на его успешное продолжение, – прокомментировал первый опыт совместной работы Артур Курылев, Председатель Совета директоров Группа компаний «Компак». – Полученные финансовые средства помогут обеспечить аграриев республики необходимыми удобрениями, семенами, пестицидами и техникой для производства качественного урожая. Все это, в конечном счете, делается ради достижения общей цели – стабильного развития сельскохозяйственной отрасли Удмуртии».