Росстат: зарплаты растут, разве не видно?

Реальные зарплаты в 2019 году, согласно последним данным Росстата, выросли на 2,9%. Статистика носит предварительный характер - чуть раньше Минэкономразвития обращал внимание на то, что заработные платы могли увеличиться на 1,5% по итогам года, а потом появились разговоры об изменении методики расчета показателя, и сомнений насчет объективности цифры стало еще больше, считает Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

- В декабре, например, согласно тем же наблюдениям Росстата, реальные зарплаты россиян выросли сразу на 6,9% г/г после повышения на 2,7% г/г в ноябре.

Отчасти повышение можно объяснить выплатами в госсекторе (этот аргумент, кстати, можно легко использовать и в январе, и в феврале, если там проявится что-то интересное), отчасти - изменением подхода к расчетам. Если так, то мы вряд ли увидим реальное положение дел с зарплатами - если только не ориентироваться на собственный кошелек и расчет из бухгалтерии.

Вопрос с повышением уровня благосостояния населения в 2020 году вынесен на уровне престижа действующей власти, поэтому удивляться таким волшебным цифрам не стоит, даже если они в чем-то и опираются на реальность. По-настоящему мы усилим прирост зарплат и рост доходов, когда бизнес сможет конкурировать за рабочую силу и начнет повышать вознаграждения сотрудникам.