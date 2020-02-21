На вокзалах ВСЖД предложат услуги хранения лыж и сноубордов

В пик лыжного сезона вокзалы ВСЖД предоставляют туристам услуги временного хранения лыж, сноубордов и другого зимнего спортивного снаряжения. Экипировку можно сдать в камеру хранения, оплатив стоимость хранения ручной клади от 50 руб. за 1 час до 180 руб. за сутки.

Максимальный пассажиропоток традиционно принимает вокзал станции Слюдянка – остановочный пункт, который расположен рядом с горнолыжным курортом, а также местами проведения массовых спортивных мероприятий с одновременным участием до 600 человек. Помимо лыж и сноубордов, на вокзале Слюдянки можно оставить на временное хранение любой зимний инвентарь.

– Мы заботимся о том, чтобы транспортная составляющая была для любителей отдыха комфортной, а хлопоты незаметными. В период массового зимнего отдыха железнодорожники разрабатывают специальное расписание для поездов, организуют посадку и высадку пассажиров, предоставляют услуги вокзальной инфраструктуры, – отметил заместитель начальника ВСЖД по территориальному управлению в Улан-Удэнском регионе Валерий Тимофеев.