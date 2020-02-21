ВСЖД доставит более 120 тыс. тонн топлива по программе северного завоза в 2020 году

20 февраля в Иркутске состоялся региональный координационный совет, на котором обсуждались вопросы обеспечения завоза топливно-энергетических ресурсов в районы Крайнего Севера Приангарья для нужд предприятий энергетики и ЖКХ. В мероприятии приняли участие представители органов власти субъектов РФ, грузоотправители и грузополучатели, собственники подвижного состава.

В ходе заседания было отмечено, что в результате совместной работы в прошедшем отопительном сезоне потребности населения в энергоресурсах и жилищно-коммунальных услугах отдаленных районов были обеспечены точно в срок и в полном объеме (в 2019 году предприятиям энергетики и ЖКХ поставлено 110 тыс тонн топлива).

По словам начальника ВСЖД Василия Фролова, прошлый год выдался непростым как для железнодорожников, так и для портовиков, речников. Уровень воды в реках оказался ниже среднегодовых значений, в северных районах бушевали лесные пожары, видимость для судов ограничивалась, движение караванов останавливалось. И это сразу же сказывалось на выгрузке в порту Осетрово. Тем не менее в 2019 году здесь удалось увеличить объемы перевалки грузов с железнодорожного на речной транспорт. Железнодорожники доставили сюда на 6 тыс. груженых вагонов больше, чем годом ранее.

Для выполнения бесперебойной доставки грузов в текущем году на ВСЖД принято решение изменить план формирования поездов в адрес станций Ленского узла. Так, для совершенствования перевозочного процесса в местном сообщении будут отправляться сдвоенные поезда весом 12600 тонн. В штат железнодорожной станции Лена приняты дополнительные сотрудники, которые будут работать с грузом и клиентами в круглосуточном режиме.

В навигационный период 2020 года по программе северного завоза ВСЖД предстоит доставить в отдаленные территории Иркутской области 105 тыс. тонн угля и 16 тыс. тонн нефтепродуктов.