Предприниматели, пострадавшие от наводнения в Иркутской области смогут воспользоваться льготным финансированием проектов

Фонд развития моногородов предоставляет займы до 250 млн рублей на реализацию инвестиционных проектов по ставке 0%, а займы от 250 до 1 000 млн рублей по ставке 5% годовых, сообщают в пресс-службе губернатора.
Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют возможность получить льготный займ Фонда микрокредитования Иркутской области - сумма до 5 млн рублей по ставке 3% годовых сроком до 36 мес.
Льготный лизинг для приобретения стационарного оборудования от Региональных Лизинговых Компаний. Оборудование российского производства - 6% годовых, зарубежного 8% годовых.
Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области поможет составить бизнес-план на условиях софинансирования (10% собственных средств СМСП).
Тулун - единственная ТОСЭР в России, на территории которой разрешено максимальное количество видов экономической деятельности - 45.
Условия вхождения в ТОСЭР:
- Минимальный объем инвестиций - 2,5 млн. рублей;
- Минимальное количество рабочих мест - 10.
Для резидентов ТОСЭР предусмотрены льготы:
- Пониженная ставка по налогу на прибыль: 0% в ФБ и ОБ в течение первых 5 лет и 10% в ОБ - на следующие 5 лет.
- 0% ставки по налогу на имущество в течение 5 лет;
- 0% ставки по земельному налогу в течение 5 налоговых периодов;
- Снижение размера страховых взносов с 30,2% до 7,6% в течение 10 лет (для резидентов, получивших статус в течение 3-х первых лет).