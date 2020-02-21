Предприниматели, пострадавшие от наводнения в Иркутской области смогут воспользоваться льготным финансированием проектов

Фонд развития моногородов предоставляет займы до 250 млн рублей на реализацию инвестиционных проектов по ставке 0%, а займы от 250 до 1 000 млн рублей по ставке 5% годовых, сообщают в пресс-службе губернатора.

Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют возможность получить льготный займ Фонда микрокредитования Иркутской области - сумма до 5 млн рублей по ставке 3% годовых сроком до 36 мес.

Льготный лизинг для приобретения стационарного оборудования от Региональных Лизинговых Компаний. Оборудование российского производства - 6% годовых, зарубежного 8% годовых.

Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области поможет составить бизнес-план на условиях софинансирования (10% собственных средств СМСП).

Тулун - единственная ТОСЭР в России, на территории которой разрешено максимальное количество видов экономической деятельности - 45.

Условия вхождения в ТОСЭР:

Минимальный объем инвестиций - 2,5 млн. рублей;

Минимальное количество рабочих мест - 10.

Для резидентов ТОСЭР предусмотрены льготы: