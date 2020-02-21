В Иркутской области разработают стратегию развития культуры

Также в регионе будет создан Совет по культуре, сообщают в пресс-службе губернатора.

Неотложного решения требуют реконструкция здания Театра юного зрителя, капитальный ремонт и приспособление под балетные классы бывшего кинотеатра «Гигант». Для Государственного архива Иркутской области нужно приобрести здание, для Иркутской областной филармонии – построить новый концертный зал, Иркутскому областному кинофонду увеличить площади.

В обновлённые фонды Иркутского областного художественного музея требуется установить систему пожаротушения. Необходимо приобрести 17 библиобусов - мобильных библиотек, которые обслуживают жителей небольших посёлков региона – и передвижные автоклубы. По всем этим вопросам есть наработки и проекты.

Получать высшее образование практически по всем творческим специальностям студентам приходится в других регионах страны. В Иркутске необходимо открыть филиал консерватории, возобновить набор на бюджетные места вузах по специальности «Искусствоведение». Для уже работающих специалистов сферы культуры нужна система государственной поддержки и поощрения, а также льготная ипотека.

Директора библиотек, музеев и других учреждений культуры озвучили еще ряд проблемных вопросов, для решения которых необходимо вмешательство областных властей. Среди них приобретение музыкальных инструментов, обновление книжных фондов и другие.

- В сфере культуры есть множество вопросов, которые учреждения не могут решить самостоятельно. Я поручаю до 1 мая разработать стратегию развития культуры в Иркутской области. В рабочую группу должны войти представители всех направлений, а также Правительства Иркутской области. Для того, чтобы не затягивать решение важных вопросов, мы создаем Совет по культуре. Ответственной я назначаю исполняющую обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Валентину Вобликову, - сказал Игорь Кобзев.