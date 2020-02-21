Студенты ИГУ поучаствуют в олимпиаде Национальных технологических инициатив

Состязания по профилю «Геномное редактирование» начнутся уже завтра, 22 февраля, в Новосибирске. Второй финал, в котором примут участие студенты ИГУ, пройдет в апреле в Москве — профиль «Технологии беспроводной связи», сообщаю в пресс-службе университета.

В студенческих треках олимпиады НТИ команды в течение нескольких дней работают над решением проектной или исследовательской задачи. Так, в рамках профиля «Геномное редактирование» участники анализируют мутации и изменения в бактериальном геноме.

— Одним из передовых направлений в естественных науках сейчас является редактирование геномов живых организмов — бактерий, растений и животных, — говорит консультант и наставник команды ИГУ, доцент факультета бизнес-коммуникаций и информатики (ранее факультет сервиса и рекламы) ИГУ Иван Петрушин. — Сложность задачи геномного редактирования не только в разработке биотехнологии, но и в определении нужных генов, интерпретации их взаимодействия. Без знаний информатики и навыков программирования провести такой анализ практически невозможно.

В составе команды ИГУ, которая выезжает в Новосибирск, студенты факультета бизнес-коммуникаций и информатики (направление «Прикладная информатика») Екатерина Пушмина, Олеся Иванова и Евгений Шестаков, студентка биолого-почвенного факультета (направление «Биология») Юлия Кудрявцева. Приглашение на финал команда получила после успешного прохождения заочного отборочного этапа, который длился с ноября по январь. Всего в заключительном этапе по профилю «Геномное редактирование» участвуют 14 команд.