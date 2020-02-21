Большинство жителей Иркутской области считают военную карьеру привлекательной

2% жителей Приангарья не видят недостатков в карьере военнослужащего, а 10% не видят в ней никаких преимуществ.

В то же время большинство жителей региона считают данный вариант трудоустройства довольно привлекательным. Таковы результаты опроса соискателей, который накануне Дня защитника Отечества провела служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников.

Среди опрошенных соискателей-мужчин из Иркутской области 60% проходили срочную службу в армии, 35% – нет. Еще 5% только планируют это сделать. Доля отслуживших выше среди респондентов со средним и средним специальным образованием, а также среди старшего поколения (более 70% среди людей от 45 лет).

«Интересно, что среди представителей рабочих профессий (синих воротничков), доля прошедших армию составила 60%, а вот среди работников интеллектуального труда (белых воротничков) – лишь 48%.

Людей, отслуживших в армии, чаще всего можно встретить в профессиональных сферах «Рабочий персонал» и «Транспорт, логистика», реже всего – в «Медицине, фармацевтике», – рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

57% респондентов из Иркутской области считают карьеру военнослужащего привлекательной, 37% придерживаются обратной точки зрения. Среди женщин доля оценивающих карьеру военного как привлекательную выше (56%), чем среди мужчин (41%).

Основным преимуществом карьеры военнослужащего, по мнению жителей Иркутской области, является ранний выход на пенсию – этот вариант отметили 71% респондентов. На втором месте – льготы (69%), на третьем – стабильное трудоустройство (64%). 10% выбрали вариант «нет преимуществ». Кстати, мужчины придерживаются такого мнения чаще женщин – 13% против 5%.

В топ-3 недостатков карьеры военнослужащего, по мнению жителей региона, вошли: частые переезды (59%), ограничения в зарубежных поездках (55%) и опасность для жизни (43%). Также 2% отметили, что недостатков нет.

Среди женщин на первом месте оказалась опасность для жизни (60%), в то же время лишь 44% мужчин выбрали этот вариант. Мужчины чаще считают недостатками необходимость подчиняться приказам (42% против 31% среди женщин), неуставные отношения (36% против 29% среди женщин), а также зарплату (31% против 16% среди женщин). Доля тех, кто не видит недостатков в карьере военнослужащего, выше всего среди представителей сферы безопасности.

Добавим, что 44% опрошенных россиян после срочной службы в армии задумывались о продолжении карьеры военнослужащего, однако так этого и не сделали. Еще 25% не просто задумались, но и продолжили, уйдя затем в другую сферу (больше всего таких оказалось среди представителей топ-менеджмента и сферы безопасности), 4% до сих пор продолжают карьеру военнослужащего. Остальные даже не задумывались о таком варианте трудоустройства.