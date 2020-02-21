На время проведения ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске запланировано около 200 мероприятий

Так, с 27 февраля по 5 апреля в городе будут действовать интерактивные площадки, на которых представят информацию о чемпионате, проведут викторины и конкурсы, сообщают в городской администрации.

А 28 марта, накануне открытия игр группы А, в сквере имени Кирова состоится праздничный концерт, посвященный проведению в областном центре спортивного состязания мирового уровня.

Об этом 20 февраля на пресс-конференции рассказал заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников. Мероприятие прошло в новом здании центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал».

– Перед началом стартовых матчей группы Б на стадионах «Зенит», «Рекорд» и «Труд» будут организованы церемонии «Хлеб-соль» для участников матчей. Кроме того, начало игр группы Б совпадает с празднованием Масленицы. В Иркутске в период с 24 февраля по 1 марта на 79 площадках пройдут масленичные мероприятия. И 1 марта на стадионе «Труд» состоятся 4 матча группы Б, поэтому в рамках празднования Масленицы на площади у дворца спорта «Труд» хоккею будет уделено внимание, в частности, чемпионату посвятят часть конкурсной программы , – отметил Виталий Барышников.

Также мероприятия, посвященные чемпионату Мира по хоккею с мячом, пройдут и в муниципальных учреждениях образования и культуры. Так, 2 марта во всех школах и детских садах Иркутска состоится единый классный час «Иркутск спортивный», а в библиотеках города с 25 февраля начнется цикл мероприятий, посвященных турниру. В его рамках состоятся литературные вечера, выставки и круглые столы.

Напомним, 21 февраля в Иркутск прибывают первые участники чемпионата мира – сборная Монголии. Команда планирует провести в нашем городе тренировочный сбор перед турниром. Остальные команды будут прибывать в Иркутск с 26 по 29 февраля.