Шелеховчанка перевела мошенникам более 300 тыс. рублей

Предлагая выплатить компенсацию за участие в финансовой пирамиде, мошенники выманили у очередной жертвы 305 000 рублей, сообщает ОМВД России по Шелеховскому району.

По словам пострадавшей, ей несколько раз звонили с разных московских телефонов. Первый абонент поинтересовался, была ли она держателем ваучеров в 90-х годах. Следующие переговорщики обсуждали с ней политическую обстановку в стране и возможность выплат по депозитам прошлого века. А через некоторое время очередной «сотрудник» предложил женщине сначала оплатить страховой взнос, затем компенсацию за перевод, и т.д.