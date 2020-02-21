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Шелеховчанка перевела мошенникам более 300 тыс. рублей

21 февраля 2020

Предлагая выплатить компенсацию за участие в финансовой пирамиде, мошенники выманили у очередной жертвы 305 000 рублей, сообщает ОМВД России по Шелеховскому району.

По словам пострадавшей, ей несколько раз звонили с разных московских телефонов. Первый абонент поинтересовался, была ли она держателем ваучеров в 90-х годах. Следующие переговорщики обсуждали с ней политическую обстановку в стране и возможность выплат по депозитам прошлого века. А через некоторое время очередной «сотрудник» предложил женщине сначала оплатить страховой взнос, затем компенсацию за перевод, и т.д.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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