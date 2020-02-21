Каким политикам доверяют регионы?

Согласно исследованию Ромир, тройка лидеров во всех федеральных округах оказалась неизменной: Владимир Путин, Сергей Лавров и Сергей Шойгу.

Дмитрий Медведев заручился большим доверием жителей Южного и Северо-Кавказского ФО, а в Москве ему доверяют меньше, чем в других регионах. Сергей Собянин, в свою очередь, получил большую поддержку в столице, а также в Центральном, Северо-Западном, Дальневосточном, Сибирском и Уральском ФО. Жители северной столицы и Приволжского ФО, наоборот, доверяют мэру Москвы в меньшей степени. Зато своему губернатору Александру Беглову петербуржцы доверяют больше жителей других округов.

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову больше доверяют россияне из Москвы, Дальневосточного, Сибирского и Уральского ФО. И вновь петербуржцы продемонстрировали противоположность своих взглядов, выразив меньшее доверие Пескову. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заручилась доверием жителей Санкт-Петербурга, но получила меньше поддержки от россиян из Приволжского, Южного и Северо-Кавказского ФО.

Отдельно стоит отметить Радия Хабирова, заручившегося доверием жителей Приволжского ФО, Геннадия Зюганова (Центральный и СЗ ФО), Павла Грудинина и Алексея Кудрина (оба получили наибольшее доверие среди жителей Москвы).

Президент исследовательского холдинга Ромир, доктор социологических наук, Андрей Милёхин:

“Повышенный уровень доверия к «местным» лидерам аналитики Ромира наблюдают лишь в трех регионах — в Москве, Ленинградской области и в Приволжском ФО. Это важный, но, конечно же, не однозначный показатель качества работы региональных элит. Важнее понаблюдать динамику. В марте мы опубликуем результаты нового исследования о доверии россиян. Что особо значимо, эти ответы будут учитывать серьезные изменения в политическом устройстве России, происходящие с начала 2020 года”