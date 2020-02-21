На соцподдержку пострадавших от наводнения в Иркутской области выделят более 3 млрд рублей

Деньги пойдут на обеспечение жильем и капитальный ремонт домов людей, пострадавших в результате наводнения, сообщают в областной администрации.

Из федерального бюджета выделено более трёх миллиардов рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

2,65 млрд рублей из них будут направлены на обеспечение пострадавших жильём, общей площадью 58,8 тыс. кв. м. Ещё 358 млн рублей поступят на проведение капитальных ремонтов в пострадавших домах. Их площадь 105,4 тыс. кв. м.

Часть этих сумм уже была выплачена пострадавшим из областного бюджета, в распоряжении Правительства Российской Федерации предусмотрена компенсация этих расходов.

Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Иркутской области будет подписано до 1 мая, после чего средства поступят в регион.