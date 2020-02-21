Продажи полноприводных автомобилей в России растут, а переднеприводных - падают

В 2019 году в России было продано 566 тыс. новых легковых автомобилей с полным приводом, сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

И это на 1% больше, чем годом ранее. За счет того, что весь российский рынок в минувшем году показал падение (-2,3%), доля полноприводных автомобилей выросла – с 33,5% до 34,7%.

А вот реализация переднеприводных машин в 2019 году снизилась – на 4% до 1 млн 054 тыс. единиц. При этом их доля сократилась с 65,5% до 64,5%.

Продажи автомобилей с задним приводом упали еще сильнее – на 26% до 12,5 тыс. штук. Также уменьшилась и их рыночная доля – с 1% до 0,8%.