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Ход реализации нацпроектов в Иркутской области будет контролироваться еженедельно

21 февраля 2020

Особое внимание будет уделено объектам капитального строительства, ввод которых перенесен с 2019 года, сообщают в областной администрации.

На совещании, которое было посвящено исполнению национальных проектов на территории Иркутской области, обсудили работу с системой «Электронный бюджет», в том числе мониторинг предоставления и корректности отчетности о реализации нацпроектов.  

В настоящее время подготовлен проект Указа Губернатора об утверждении плана мероприятий по национальным проектам в Иркутской области на 2020 год и перечня объектов, финансируемых в рамках нацпроектов. 

Документ определяет задачи в отношении 58 объектов капитального строительства, работы по которым будут осуществляться в текущем году. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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