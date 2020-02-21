Ход реализации нацпроектов в Иркутской области будет контролироваться еженедельно

Особое внимание будет уделено объектам капитального строительства, ввод которых перенесен с 2019 года, сообщают в областной администрации.

На совещании, которое было посвящено исполнению национальных проектов на территории Иркутской области, обсудили работу с системой «Электронный бюджет», в том числе мониторинг предоставления и корректности отчетности о реализации нацпроектов.

В настоящее время подготовлен проект Указа Губернатора об утверждении плана мероприятий по национальным проектам в Иркутской области на 2020 год и перечня объектов, финансируемых в рамках нацпроектов.

Документ определяет задачи в отношении 58 объектов капитального строительства, работы по которым будут осуществляться в текущем году.