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Механизмы для снижения ставки по ипотеке определят к 1 апрелю

21 февраля 2020

«В ближайшее время появится "дорожная карта". К первому апреля мы должны уже завершить работу», передают цитату министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева РИА Новости.

Причем свою позицию должны высказать и банки, и застройщики, и министерство строительства и ЖКХ, и наши институты развития, и Центробанк как один из главных регуляторов на этом рынке.

Мы должны проанализировать, что происходит на всех этапах, и очень спокойно, без эмоций принять продуктивное решение", - сказал он в интервью газете "Известия".


/ Сибирское Информационное Агентство /
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