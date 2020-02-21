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У иркутян с лайнера Diamond Princess выявили коронавирус

21 февраля 2020

Госпитализированные с лайнера Diamond Princess супруги из Иркутска заболели коронавирусом, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на посольство РФ в Японии.

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«Это Наталья З., 1952 года рождения и Валерий З.,1949 года рождения. Супруги из Иркутска», — уточнил собеседник. Коронавирус обнаружили именно у Валерия, но его супруга тоже находится в больнице из-за риска заражения. Женщину госпитализировали на следующий день после мужа, так как она может быть носителем.

Мужчина находится в больнице префектуры Аити, а его супруга — в больнице префектуры Канагава. Мужчина чувствует себя нормально.

Всего коронавирус был выявлен у 621 человека, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess.«Интерфакс» сообщает, что двое заразившихся на борту скончались из-за коронавируса. Это мужчина и женщина в возрасте около 80 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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