В России насчитывается около 53 млн транспортных средств

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2020 года парк автомобильной техники в РФ составил 52,9 млн единиц.
- 84% от этого количества приходится на легковые автомобили, что соответствует 44,5 млн экземпляров.
- Парк легкой коммерческой техники составляет порядка 4,2 млн машин, что практически соответствует доле в 8%.
- Грузовых автомобилей в стране зарегистрировано 3,8 млн единиц (доля – более 7%).
- Около 1% российского парка занимают автобусы, которых в России насчитывается немногим более 0,4 млн единиц.