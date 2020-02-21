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В России насчитывается около 53 млн транспортных средств

21 февраля 2020

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2020 года парк автомобильной техники в РФ составил 52,9 млн единиц.

  • 84% от этого количества приходится на легковые автомобили, что соответствует 44,5 млн экземпляров.
  • Парк легкой коммерческой техники составляет порядка 4,2 млн машин, что практически соответствует доле в 8%.
  • Грузовых автомобилей в стране зарегистрировано 3,8 млн единиц (доля – более 7%).
  • Около 1% российского парка занимают автобусы, которых в России насчитывается немногим более 0,4 млн единиц.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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