Альфа-Банк вошел в тройку лидеров рынка по кредитам наличными

Альфа-Банк по итогам 2019 года вошел в ТОП-З лидеров рынка кредитов наличными. Портфель потребительских кредитов Альфа-Банка с начала года увеличился на 49%, превысив 364 млрд рублей. Клиенты банка оформили более 591 тысяч кредитов на общую сумму более 300 млрд рублей. Объем выдачи превысил показатель прошлого года на 36%. Альфа-Банк активно развивает свои цифровые каналы продаж, в итоге, за год количество кредитов, оформленных клиентами дистанционно, увеличилось на 64%. Каждый второй клиент банка сегодня пользуется услугами банка в режиме онлайн - в том числе для оформления и дальнейшего погашения кредита.

«В начале прошлого года мы поставили амбициозную цель - значительно нарастить розничный кредитный портфель при сохранении его качества и снижении затрат. Драйверами стали наши фокусные продукты: ипотека, кредитные карты и кредиты наличными. И мы этого добились – весь год розница банка демонстрировала рост быстрее рынка по всем ключевым показателям, кредитный портфель за год вырос на 47%. Наш бизнес сегодня находится в отличной форме, и мы готовы к дальнейшему росту и развитию», - комментирует руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

«Такой высокий результат роста портфеля достигнут не только за счет развития продуктового предложения и повышения качества сервиса, но и грамотной политикой управления рисками и инновационностью в работе с Big Data», - рассказал руководитель по управлению рискам Альфа-Банка Андрей Гулецкий.

Альфа-Банк — лидер цифровой трансформации на российском рынке и активно использует технологии больших данных для принятия решений по кредитам. Это большой комплекс технологий, помогающих правильно хранить и обрабатывать большие объемы неструктурированных данных. Применительно к банку большие данные помогают оценить вероятность того, что конкретный заемщик с данными условиями кредита будет вовремя погашать свой кредит. Правильная оценка позволяет поддерживать высокое качество кредитного портфеля банка и одновременно предлагать надежным клиентам более выгодные условия. Инвестиции в команду и технологии обеспечили Альфа-Банку постоянный рост качества принятия кредитных решений.