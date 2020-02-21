Названы проблемы, с которыми банки столкнутся в 2020 году

Начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев принял участие в онлайн-конференции «Российские банки – правила игры в 2020 году». По мнению эксперта, российская банковская система продолжит укрупняться, и в конечном итоге на рынке может остаться менее 300 банков. При этом переток сбережений в альтернативные инструменты инвестирования не является угрозой для сектора. Наоборот, банки заинтересованы в этом и активно привлекают средства клиентов на финансовый рынок.

Чистая прибыль российских банков в 2019 году выросла в 1,7 раза до 1,7 трлн рублей, по данным ЦБ. Вклады населения в банках РФ за 2019 год с исключением валютой переоценки выросли на 9,9% и составили 30,549 трлн рублей. Банки нарастили кредитование населения на 18,5%, а корпоративное — на 4,3%. По прогнозам Deloitte на 2020 год, банковские активы увеличатся на 5% — до 103 трлн рублей на фоне расширения активности как в корпоративном, так и в розничном кредитовании (+15% прогноз). Наиболее быстрорастущим сегментом остается ипотека — банки начали опускать ставки по ипотеке вслед за очередным снижением ключевой ставки до 6% в феврале. По оценкам экспертов, число банков сократится еще на 10% — до 410.

Константин Бушуев отмечает, что в 2019 году число банков в России снизилось с 484 до 442 (-8,6%). Активы банков выросли с 94,0 трлн до 96,5 трлн рублей (+2,6%). Число долларовых миллионеров на обслуживании в российских банках за год выросло на 23%.

Аналитик подчеркивает, что банковская система в России укрупняется почти 20 лет, и процесс еще не завершен: «В конечном итоге на рынке может остаться менее 300 банков. Основное внимание регулятор конечно будет уделять крупным системно значимым банкам, но без средних и мелких банков система будет однобокой. Хотя эти банки, скорее всего, будут вынуждены уйти в отдельные ниши».

В связи со снижением ставок по вкладам наблюдается некоторый переток сбережений в альтернативные инструменты инвестирования. Однако эксперт не видит в этом угрозу для банковской системы: «Банки сейчас скорее, наоборот, во многом в этом заинтересованы. Тем более, что сами банки и их структуры организуют эти размещения и все больше зарабатывают на investment banking».

Что касается собственных позиций, то банкам невыгодно держать на балансе финансовые инструменты с высоким риском из-за высоких норм резервирования, поэтому они традиционно ограничиваются низкодоходными надежными облигациями, рассказывает Константин Бушуев: «Большинство доходов от размещений ценных бумаг на рынке получают буквально несколько банков с сильными инвестиционными командами. Но при этом активно растёт привлечение средств клиентов на финансовый рынок в рамках банковских групп. В целом доходы от investment banking у российских банков традиционно сильно ниже доходов от кредитования».

Среди главных проблем, с которыми может столкнуться банковская система в 2020 году, эксперт назвал цены на нефть, санкции, неожиданное резкое замедление темпов роста глобальной экономики, взлет рисков и расширение кредитных спредов. После ужесточения регулирования потребительского кредитования в прошлом году темпы его прироста замедляются, а основной возможностью для развития в этом году, по мнению аналитика, может стать кредитование малого и среднего бизнеса.