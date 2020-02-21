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90% россиян сталкивались с переработками

21 февраля 2020

По данным Работа.ру, более 90% россиян сталкивались с переработками. При этом около 30% — остаются после официального завершения рабочего дня еще как минимум на 30 минут. Среда — самый загруженный день недели, когда сотрудники перерабатывают чаще всего.    

Только четверть менеджеров младшего и среднего звена получают денежное вознаграждение от руководства за переработки. При условии доплаты за задержки на рабочем месте, отношение работников к ним в целом положительное (34%) или нейтральное (47%). 

Практически каждый день приходится задерживаться на работе владельцам бизнеса и директорам компаний (63%), персональным ассистентам и секретарям, а также личным водителям (по 32% для каждой из профессий).

Иногда переработки являются атрибутом корпоративной культуры компании, и сотрудники задерживаются, потому что так принято, или из-за страха получить негативную оценку со стороны начальства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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