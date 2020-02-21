Заместителем Председателя Правительства Иркутской области назначен выходец из МЧС

Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, Руслан Ситников родился в 1979 году в селе Кремово Приморского края. В 2001 году окончил филиал Военного Финансово-экономического университета в г. Ярославле, получив диплом с отличием. С 1996 по 2009 год служил в Вооруженных Силах Российской Федерации на руководящих должностях финансового блока.

В 2009-2015 годах – заместитель начальника Главного управления МЧС России по Воронежской области по финансово-экономической работе.

С 2015 по 2016 год – заместитель начальника ГУ МЧС России по Воронежской области по антикризисному управлению.

В 2016-2017 годах – временно исполняющий обязанности заместителя начальника центрального регионального Центра МЧС России (г. Москва).

С 2017 года работал на руководящих должностях в коммерческих структурах.

Имеет ведомственные награды МЧС России: медали «За отличную службу» I, II, III степеней, нагрудные знаки «За заслуги», «Почетный знак МЧС России», Почетная грамота МЧС России.

В должность исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области вступил Руслан Ситников приступил с 21 февраля 2020 года. Ему поручено курировать региональные министерства экономического развития, финансов, регулирования контрактной системы закупок, имущественных отношений.