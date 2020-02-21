Судьбу дома на Пискунова в Иркутске решат окончательно 20 марта

Региональные власти решили провести дополнительное обследование объекта незаконного строительства по улице Пискунова, 40 в Иркутске с помощью специализированного комплекса «Струна». Такое поручение дал исполняющий обязанности Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов. Вопрос об окончательной судьбе здания должны решить 20 марта.

Накануне Иркутской областной суд принял решение о сносе этого дома за счёт собственников, которыми являются жители. Дом является самовольной постройкой, объектом незавершённого строительства, его готовность составляет 84%, имеются многочисленные строительные нарушения. В доме 137 квартир, в 74 из них проживают люди. Застройщик объявлен банкротом в 2015 году, в 2019-м году исключен из реестра юридических лиц.

Тяжбы о судьбе дома идут с 2008 года. За это время в рамках суда были проведены различные обследования несущих конструкций, которые теперь необходимо актуализировать. Руслан Болотов отметил, провести обследование необходимо в кратчайшие сроки. Для этого он предложил использовать диагностический комплекс «Струна» Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, с помощью которого проводят динамические исследования, определяют повреждения зданий и сооружений после землетрясений и делают выводы об устойчивости, в том числе сейсмической.

На основании этих сведений к 20 марта служба государственного строительного надзора региона, министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и Главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области должны будут представить единую позицию государственных органов власти о судьбе здания. Если можно устранить многочисленные нарушения и достроить дом, то к работе будет привлечено «Иркутское региональное жилищное агентство», которое имеет значительный опыт в этой сфере, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.