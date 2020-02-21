Жители Ангарска, чьи квартиры пострадали из-за взрыва бытового газа в сентябре 2019 года, получат новое жильё

Средства на эти цели выделены из бюджета Иркутской области. Для оказания поддержки пострадавшим Правительством региона принято постановление «О предоставлении гражданам, жилые помещения которых утрачены в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на территории муниципального образования «Ангарский городской округ» в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме, единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения».

Для получения свидетельства на выплату гражданам необходимо до 1 мая обратиться в Управление социальной защиты населения по Ангарскому району по адресу: ул. Коминтерна, 41. Собственникам, проживавшим в пострадавшем подъезде, необходимо предоставить пакет документов: паспорт, свидетельство о праве собственности и справку о фактическом проживании в доме на момент взрыва.

По словам руководителя учреждения Натальи Калининой, приём документов будет осуществляться по предварительной записи.

Средства на приобретение нового жилья будут выделены из расчета общей площади утраченного жилого помещения, стоимость одного квадратного метра – 46 599 рублей. Объем средств, необходимый для обеспечения реализации постановления, составляет около 47 млн рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.