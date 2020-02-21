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В Иркутской области не выявлено случаев заболевания коронавирусом

21 февраля 2020

В Иркутской области соблюдаются необходимые меры по предотвращению завоза и недопущению распространения коронавируса. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории региона не выявлено, об этом 21 февраля сообщила заместитель министра здравоохранения области Елена Голенецкая.

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Эпидемиологическая ситуация в Приангарье стабильная. На сегодняшний день все медорганизации Иркутской области находятся в состоянии противоэпидемической готовности. Для усиления мер безопасности в учреждениях сформированы бригады сотрудников, обученных взаимодействию с больными, у которых может быть подозрение на коронавирус, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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