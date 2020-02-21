ВСЖД сообщила расписание автобуса, курсирующего между вокзалом и аэропортом в Иркутске

Автобусный маршрут, связывающий железнодорожный вокзал и аэропорт, запустят с 25 февраля в Иркутске. Этому внутригородскому автобусному маршрут присвоен номер 21. Он будет следовать через предместье Рабочее, стоимость проезда составит 25 рублей.

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Расписание автобуса составлено с учетом графика движения пригородных и пассажирских поездов, прибывающих на станцию Иркутск-Пассажирский ежедневно с 21.00 до 6.00 часов местного времени.

Так услугами данного маршрута смогут воспользоваться пассажиры поездов №7 Владивосток-Новосибирск, №72 Иркутск-Северобайкальск, №81 Улан-Удэ-Москва, №82 Москва-Улан-Удэ, №99 Владивосток-Москва, №100 Москва-Владивосток.

Расписание маршрута:

От вокзала Иркутск-Пассажирский автобус отходит в 21.20; 21.40; 23.25; 23.45; 01.45; 02.05; 03.50; 04.10; 05.55 ежедневно.

От иркутского аэропорта – в 22.15; 22.35; 00.20; 00.40; 02.40; 03.00; 04.45; 05.05, также каждый день.