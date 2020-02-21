Одобрена заявка первого потенциального резидента ТОСЭР в Тулуне

В Правительстве региона состоялось очередное заседание комиссии по вопросам функционирования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на территории монопрофильных муниципальных образований Иркутской области (моногородов).

Инвестиционный проект по расширению действующего производства по переработке дикорастущего сырья и консервированию овощей и фруктов представила компания ООО «Кедр». В рамках проекта предполагается создать в Тулуне предприятие по выпуску готовой продукции из кедрового ореха, замороженной и сушеной ягоды, джемов, морсов.

Объем капитальных вложений в проект составит 17,9 млн рублей, в результате реализации проекта будут созданы 10 новых рабочих мест.

Заявка соответствует требованиям, предъявляемым к резидентам ТОСЭР, и была поддержана членами комиссии. В ближайшее время министерством экономического развития Иркутской области будет заключено соответствующее соглашение, которое направят в Минэкономразвития России на рассмотрение и включение в реестр резидентов ТОСЭР, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.