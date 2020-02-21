Турнир по ледовому гольфу пройдет 23 февраля в Листвянке

23 февраля 2020 года в п. Листвянка на льду озера Байкал пройдет ежегодный турнир по ледовому гольфу - Grand Baikal ICE-Golf. Организационными партнерами мероприятия традиционно выступают туристическая компания «Гранд Байкал», Байкальский банк Сбербанка, «Гольф и поло клуб «Целеево»», г. Москва, и Ассоциация Гольфа России.

Турнир по ледовому гольфу в различных форматах проводится с 2004 года, подчеркивают организаторы. Уникальность события заключается в том, что игра разворачивается прямо на льду Байкала, над стометровой глубиной. Средняя толщина льда на озере к концу зимы достигает 80 сантиметров. Участников на Grand Baikal ICE-Golf притягивает неповторимая красота сибирской природы.

В этом году турнире вместе с мастерами участвуют игроки-новички, специально для них в акватории п. Листвянка было построено уникальное поле уменьшенного формата SNAG (Starting New At Golf) 200 х 200 метров, на 9 лунок.

В этом году Grand Baikal ICE-Golf совпадает по времени и месту с ежегодным фестивалем «Живи на Байкале», что гарантирует неповторимую атмосферу и море позитива.

Дата проведения: 23 февраля 2020 г., с 11 до 16 часов.

Место: лед озера Байкал, акватория п. Листвянка.