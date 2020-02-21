Новости

Турнир по ледовому гольфу пройдет 23 февраля в Листвянке

21 февраля 2020

23 февраля 2020 года в п. Листвянка на льду озера Байкал пройдет ежегодный турнир по ледовому гольфу - Grand Baikal ICE-Golf. Организационными партнерами мероприятия традиционно выступают туристическая компания «Гранд Байкал», Байкальский банк Сбербанка, «Гольф и поло клуб «Целеево»», г. Москва, и  Ассоциация Гольфа России.

Турнир по ледовому гольфу в различных форматах проводится с 2004 года, подчеркивают организаторы. Уникальность события заключается в том, что игра разворачивается прямо на льду Байкала, над стометровой глубиной. Средняя толщина льда на озере к концу зимы достигает 80 сантиметров. Участников на Grand Baikal ICE-Golf притягивает неповторимая красота сибирской природы.

В этом году турнире вместе с мастерами участвуют игроки-новички, специально для них в акватории п. Листвянка было построено уникальное поле  уменьшенного формата SNAG (Starting New At Golf) 200 х 200 метров, на 9 лунок.

В этом году Grand Baikal ICE-Golf совпадает по времени и месту с ежегодным фестивалем «Живи на Байкале», что гарантирует неповторимую атмосферу и море позитива.

Дата проведения: 23 февраля 2020 г., с 11 до 16 часов.

Место: лед озера Байкал, акватория п. Листвянка.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Цифровизация бизнеса и государства
В ИНК внедряется технология автоматической передачи данных с отдаленных объектов
Сбербанк может заработать на искусственном интеллекте почти 450 млрд рублей
В Иркутске обсудили, зачем региону нужна цифровизация
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании