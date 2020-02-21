В Иркутске закроют движение для автотранспорта по улице Тельмана и Седьмым Советским переулком

В Иркутске в связи со строительством тепловой сети по улице Тельмана и Седьмым Советским переулком будет закрыто движение для автотранспорта.

Как сообщает пресс-служба компании «Иркутскэнерго», строительство пройдет в три этапа:

С 09:00 02 марта 2020 до 20:00 14 апреля 2020 года будет закрыто движение для автотранспорта от дома № 77 Б по улице Тельмана до 7-го Советского переулка.

С 09:00 15 апреля до 20:00 30 апреля 2020 года будет закрыто движение для автотранспорта на пересечении улицы Тельмана и перекрестка 7-й Советский переулок.

С 09:00 1 мая 2020 до 20:00 15 июня 2020 года будет закрыто движение для автотранспорта от дома 2/1 переулок 7-ой Советский до улицы Тельмана.

Место проведения будет нанесено на срок проведения работ на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки".

Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.