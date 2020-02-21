Масленица в Тальцах пройдет 29 февраля и 1 марта

29 февраля и 1 марта 2020 года с 12.00 до 16.00 в архитектурно - этнографическом музее традиционно состоится празднование Масленицы. Об этом на пресс-конференции рассказал директор архитектурно - этнографического музея «Тальцы» Владимир Тихонов и заместитель директора по организационно – массовой работе Елена Анатольевна Стрекалина.

- Для наших посетителей мы подготовили интересную программу. Это: народные игры и забавы, конкурсы, поедание вкуснейших блинов, подъём гирь, перетягивание каната, «масленичный» столб с подарками, хороводы, пляски, песни, выступления фольклорных коллективов, ярмарка-продажа ремесленных изделий, - сообщил Владимир Тихонов.

«Масленичный» столб с подарками – бытовой техникой и различными подарочными сертификатами высотой 11 метров. Для посетителей музея будет организовано более 20 торговых точек с выпечкой, блинами и горячим чаем.

- На празднике с концертной программой выступят коллективы из г. Шелехова и Иркутского района. 1 марта интересную программу представит радио МСМ, они же будут вести прямую трансляцию из музея. Все дни бесплатно работает пикниковая зона, - рассказала Елена Стрекалина.

29 февраля и 1 марта в кармашек главной куклы праздника — Масленицы — можно будет положить записку с описанием своих бед. По народному поверью, если сжечь с ней все свои несчастья, они улетучатся вместе с дымом. Сжигать масленицу будут 29 февраля и 1 марта.

Стоимость входных билетов: взрослый – 250 р., льготный – 100 р., парковка автотранспорта – 100 р.