Сбербанк предложил ретейлерам России обмениваться лучшими технологическими практиками на площадке #SberCase

Сбербанк запустил площадку #SberCase для обмена лучшими практиками в сфере внедрения технологических решений. Ее участниками стали представители различных индустрий розничной торговли. Первая встреча #SberCase, которая прошла в Agile Home Сбербанка, была посвящена применению технологий искусственного интеллекта (ИИ, или AI) в ретейле.

Спикерами мероприятия стали: Давид Ян, ABBYY и Yva.ai, тема доклада — «Три мировых тренда развития технологий ИИ. Применение технологий ИИ в ретейле на примере практических кейсов (RPA, HR-аналитика)»; Иван Мельник, Х5 Retail Group, «AI и ретейл. Практика Х5 Retail Group в работе с AI проектами»; Андрей Черток, Сбербанк, «Опыт Сбербанка: решения AI в ретейл-банкинге (очереди, персонализация); Илья Романов, Vision Labs, «Практические кейсы применения биометрических технологий для ретейла (черные списки, оплата по лицу, видеоаналитика и клиентский путь, учет рабочего времени)»; Андрей Калинин, Mail.ru Group, «Практический опыт построения рекомендательных лент для электронной коммерции»; Денис Собе-Панек, Strategy Partners, «Международная практика и юзкейсы применения ИИ в ретейле (привлечение клиентов, сервис, управление запасами, продажи)»; Андрей Лысков, Центр речевых технологий, «Повышение эффективности линейного персонала в розничной сети».

Как отметили участники встречи, технологии искусственного интеллекта переводят клиентский путь на качественно другой уровень, упрощая его и делая бесшовным. AI сегодня может использоваться как для увеличения продаж, так и для оптимизации процессов и, как следствие, сокращения издержек компании. Даже незначительные улучшения — например, в ценообразовании — позволяют компаниям экономить миллиарды рублей. Кроме того, «окном возможностей» для бизнеса становится рост спроса на персонализацию продуктов и услуг, что невозможно реализовать без технологий AI.

Павел Шальнов, начальник Управления по работе с клиентами потребительского сектора и торговли Сбербанка:

«Мы давно решили не просто наблюдать за цифровой трансформацией торговли, но и активно участвовать в ней, предлагая рынку соответствующие технологические решения постоянно расширяющейся полки нефинансовых услуг Сбербанка — биометрические и облачные технологии, логистические сервисы и так далее. Создание площадки для обмена опытом — это важный элемент в выстраивании нашего диалога с отраслью и отличная возможность ускорить цифровую трансформацию ретейла».