Женщины инвестируют активнее, но мужчины больше, выяснил Сбербанк

Управляющая компания «Сбербанк Управление Активами» проанализировала, как инвестируют мужчины и женщины в инструменты пассивных инвестиций1. Как показало исследование, женщины инвестируют более активно: на них приходится 56% от общего количества счетов с инструментами доверительного управления. В то же время мужчины инвестируют больше: 60% от общего объема вложений, или 162 млрд руб.

«Сбербанк Управление Активами» изучил предпочтения инвесторов на основе продуктов доверительного управления: паевых инвестиционных фондов (открытых и закрытых), стандартных стратегий доверительного управления и индивидуальных инвестиционных счетов2. Всего было проанализировано около 300 тысяч счетов.

Почти половина всех средств — более 130 млрд рублей — вложена в инструменты на основе облигаций. В эти инструменты женщины вкладываются чаще: 113,5 тыс. женщин против 74,9 тыс. мужчин. При этом мужчины все же вкладывают больше: их доля составляет 58% от вложенных средств.

В отношении более рискованных вложений в инструменты на основе акций женщины осторожней. Две трети вложений в акции сделали мужчины.

Наиболее популярные инструменты

Среди инструментов пассивных инвестиций наиболее популярны индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с доверительным управлением, на втором месте — паевые инвестиционные фонды. Выбирая направления инвестиций, и мужчины, и женщины предпочитают облигации, акции и стратегии с гарантией возврата вложенной суммы.

Женщины-инвесторы открыли в «Сбербанк Управление Активами» 98 тыс. из 155 тыс. ИИС. При этом вложения в ИИС — 46,8 млрд рублей — разделились между мужчинами и женщинами поровну.

В открытых паевых инвестиционных фондах (ПИФ) и по количеству инвесторов, и по объему вложенных средств лидируют мужчины. Однако если перевес в объеме ровно вдвое выше, то количественно инвесторов-мужчин в ПИФы больше лишь на 4,5%.

В портфеле стратегий с гарантией возврата вложенных суммы 59% клиентов — женщины, объем вложений у инвесторов обоих полов примерно одинаковый.

Абсолютное лидерство в инвестициях в рентную коммерческую недвижимость через закрытые фонды принадлежит мужчинам: они вкладываются в фонды недвижимости вдвое чаще и почти втрое больше — 22,9 млрд из 31 млрд рублей.

Среди женщин и мужчин есть категория инвесторов, которая решила не ограничиваться только одним направлением вложений, а выбрала инструменты смешанных инвестиций. Такие инструменты одинаково популярны у инвесторов любого пола, хотя мужчины опять же вложили больше — 8,9 млрд из 15 млрд рублей.

Описание инструментов

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с доверительным управлением представляет собой готовое решение, разработанное профессионалами. Человеку лишь требуется выбрать стратегию инвестирования (акции или облигации), далее за него все сделают профессиональные управляющие. При этом ИИС дает возможность гарантированно вернуть НДФЛ на сумму взноса.

Стратегии с защитой капитала гарантируют возврат вложенных средств, а также дают возможность заработать на одной из инвестиционных стратегий, которые предлагаются клиенту на выбор.

Закрытые фонды коммерческой недвижимости дают инвестору с небольшим капиталом (от 1 млн рублей) возможность вложиться в качественные объекты коммерческой недвижимости. Фонды создаются на определенный срок, досрочно выйти из них нельзя. Инвесторы зарабатывают на регулярных выплатах арендаторов и росте стоимости объектов недвижимости.

Инструменты смешанных инвестиций инвестируют одновременно в акции и облигации. В зависимости от конъюнктуры рынка управляющие перераспределяют средства в таких инструментах между акциями и облигациями. Такие фонды представляют собой готовый диверсифицированный портфель, который при меньшем уровне риска, который присущ фондам акций, дает возможность заработать больше, чем фонды облигаций.

1 Анализ проводился в феврале 2020 года.

2 При этом у одного инвестора может быть сразу несколько инструментов пассивных инвестиций, тогда при подсчете количества инвесторов он учитывался сразу в нескольких категориях.