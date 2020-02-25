Для модернизации полигона бытовых отходов в Ольхонском районе Иркутская область должна войти в национальный проект «Экология»

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии России Константин Румянцев и исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 22 февраля во время рабочей поездки по Ольхонскому району посетили полигон бытовых отходов в местности Имел-Кутул.

Он был введен в эксплуатацию в 2011 году. Площадь земельного участка, занимаемая полигоном, составляет 6,3 га, в том числе площадь складирования 3,3 га.

Мощность полигона по приему и захоронению твердых бытовых отходов составляет 8000 м3 / год. Проектом предусмотрено обслуживание побережья Малого моря, куда входит территория Шара-Тоготского поселения и о. Ольхон – территория Хужирского сельского поселения. Также проектом был предусмотрен прием жидких отходов в теплый период года. В настоящее время фактически осуществляется обслуживание населения всего Ольхонского района, также предоставляются услуги туристическим базам.

- Объект включен в государственный реестр объектов размещения отходов, но его техническое состояние оставляет желать лучшего. Здесь необходимы дополнительные технические решения, в том числе в плане сортировки отходов. Мы видим пакеты и бутылки, которые разносятся мусором по территории нацпарка, нет отдельного решения по жидким отходам. Это все необходимо предусмотреть в проекте его реконструкции, - сказал Константин Румянцев.

За 2019 год объем ТКО вырос в 4 раза. Это связано с внедрением новой системы обращения с отходами и ликвидацией несанкционированных свалок. Кроме того, из-за перехода части туристического бизнеса с сезонного на круглогодичный идет рост жидких коммунальных отходов.

- Данный полигон – очень важный объект. Это единственное санкционированное место размещения отходов в Ольхонском районе. В решении вопроса модернизации полигона для нас очень важна поддержка на федеральном уровне. Мы, в свою очередь, должны войти в национальный проект «Экология». Все эти задачи будем решать параллельно с вопросами особо охраняемой природной территории, - сказал Игорь Кобзев.

Администрацией района направлены ходатайства в Министерство природных ресурсов РФ о согласовании перевода земель в соответствующую категорию для размещения прудов естественного испарения, которые являются неотъемлемой частью очистных сооружений, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.