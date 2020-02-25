В поселке Листвянка открылся ледовый фестиваль #Живи_на_Байкале!

Мероприятие проходит уже в шестой раз и традиционно открывается в День Защитника Отечества. В этом году гостем фестиваля стал исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

- В прошлом году фестиваль посетили около десяти тысяч человек. Солнце, лёд и Байкал – притягивают, как магнит. Поток туристов на Байкал зимой растёт. Это радует. Сейчас Иркутскую область в качестве туристов посещает в год более полутора миллионов человек. Около десяти процентов - иностранные туристы. Среди регионов России Иркутская области по привлекательности для туристов второй год подряд на 13-ом месте. Уверен, что нам уже пора занять прочную позицию в первой десятке! – поприветствовал участников мероприятия Игорь Кобзев.

На открытии фестиваля выступили музыкальные и танцевальные коллективы. На льду Байкала открылся каток в форме воздушного шара, прошло авиашоу и праздничный салют.

Во время фестиваля гостей ждут культурно-массовые и спортивно-экологические мероприятия. Главным символом праздника станет трёхметровая кованая лиственница, именно в ее честь был назван посёлок Листвянка. Специальные игровые и познавательные занятия будут ориентированы, прежде всего, на молодежь, а также туристов, приезжающих на экскурсии на озеро Байкал. Площадка фестиваля выстраивается прямо на льду озера Байкал, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.