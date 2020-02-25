Строительство Центра по хоккею с мячом «Байкал» в Иркутске будет завершено к середине марта

21 марта в Центре по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал», строительство которого завершается в Иркутске, планируется провести тестовый матч. В это время будет проверена работа всех систем, а также окончательно скоординированы действия персонала стадиона и сотрудников силовых структур. Об этом стало известно на заседании оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске.

- Оргкомитет должен сделать так, чтобы гости и участники чемпионата поняли: Иркутск может проводить международные мероприятия на высоком уровне. Все должно быть учтено и готово в срок. Повторю, что задача у всех одна – провести чемпионат мира достойно, - подчеркнул исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

На заседании организационного комитета рассказали, что строительство Ледового дворца «Байкал» идет по графику, остались не большие по объему работы, устраняются замечания. На этой неделе ожидается поставка крупной партии оборудования и мебели, на следующей – окончательная партия оборудования, необходимого для обеспечения безопасности на спортобъекте. Идет настройка видеонаблюдения, система распознавания лиц уже работает. Кроме того, наморожен технический лед. С 10 марта планируется начать создание уже постоянного ледового покрытия.