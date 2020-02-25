Игорь Кобзев: Быстро решить вопросы с границами Прибайкальского нацпарка не получится

Игорь Кобзев, исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области, считает, что быстро решить вопросы с границами Прибайкальского нацпарка не получится в связи с тем, что они находятся за пределами полномочий регионального Правительства. Об этом врио главы региона заявил 22 февраля во время рабочей поездки в Ольхонский район, где он встретился с жителями в поселке Хужир. По итогам встречи принято решение о создании рабочей группы по решению проблем территории.

- У жителей Ольхонского района был дефицит общения с областной властью. Сейчас мы провели перезагрузку, услышали друг друга по всем проблемным точкам. Вопросов, которые не решались годами, накопилось много. Один из самых важных – границы Прибайкальского национального парка. От его решения зависит обеспечение жизнедеятельности и развития населенных пунктов, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Быстро эту задачу не решить, так как большая часть вопросов находится за пределами полномочий регионального Правительства. На федеральном уровне создана рабочая группа, в ближайшее время она появится на областном уровне. Будем работать в контакте, - сказал Игорь Кобзев.

В рабочую группу войдут представители областной и муниципальной власти, прокуратуры, члены общественных организаций, жители Прибайкальских территорий: Ольхонского, Слюдянского и Иркутского районов. Возглавит рабочую группу заместитель Председателя областного Правительства Теймур Магомедов.

- Нам нужно решить вопрос с дорогой на острове Ольхон. В этом году мы приступаем к капремонту шестикилометрового участка перед Хужиром. В 2021 году – следующий этап. Подчеркну, что обо всех принятых решениях будем информировать жителей. Рабочая группа будет собираться раз в месяц, а раз в квартал, я буду выезжать на места, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Врио Губернатора также посетил Хужирскую среднюю общеобразовательную школу. Здание было построено в 1963 году. Сейчас там обучается 259 человек. Школа нуждается в ремонте. Игорь Кобзев поручил региональному минстрою определиться с типовым проектом. Для строительства нового здания в 2021 году администрации МО «Ольхонский район» должна подать документы на предоставление региональной субсидии, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.