На плотине Иркутской ГЭС количество ДТП сократилось в 20 раз

На автомобильной дороге, проходящей по плотине Иркутской ГЭС компании En+ Group, с октября 2019 года значительно снизилась аварийность. Это – один из результатов установки на данном участке дороги системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения и соответствующих запрещающих знаков.

Компания En+ Group и ГКУ «Безопасный город» сообщают о первых результатах работы аппаратно-программного комплекса фото- и видеонаблюдения на автомобильной дороге Иркутской ГЭС. Осенью 2019 года на участке дороги, проходящем по плотине станции, специалисты ГКУ «Безопасный город» установили систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» в обоих направлениях.

За это время, как отмечают специалисты ГИБДД МУ МВД России «Иркутское», было зафиксировано значительное снижение уровня аварийности на данном участке дороги. С 20 октября 2019 года по конец февраля 2020 года на автодороге, проходящей по плотине ГЭС, было зафиксировано всего два дорожно-транспортных происшествия (ДТП). Для сравнения: за весь 2018 год здесь произошло более 40 ДТП.

Еще одним фактором, влияющим на положительную динамику в вопросе аварийности на данном участке дороги, является ограничение сквозного движения большегрузного транспорта. Данная мера введена в ноябре 2017 года в соответствии с требованиями российского законодательства и реализуется в рамках государственной программы Иркутской области по обеспечению мер противодействия чрезвычайным ситуациям.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

- В 2019 году Иркутская ГЭС была оборудована всей необходимой фото- и видеоаппаратурой для ежедневного транспортного мониторинга. Эти меры дают возможность не только контролировать скоростной режим транспорта, проезд большегрузных автомобилей по плотине, но и способствуют частичной разгрузке автомобильного потока, что положительно сказывается на безопасности дорожного движения.

Владислав Румянцев, начальник ГКУ ИО «Безопасный регион»:

- Основная задача комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения - выявление правонарушителей и изменение их поведения на дороге в будущем.

Об En+ Group

En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая по объемам за 2017 год). Консолидированная выручка группы за 9 месяцев 2019 года составила около $8,7 млрд (более $9,4 млрд в январе-сентябре 2018 года), чистая прибыль – более $1,07 млрд (более $1,6 млрд в январе-сентябре 2018 года). Общая выработка электроэнергии за 9 месяцев 2019 года – 55,8 млрд кВт⋅ч (январь-сентябрь 2018 года – 53,2 млрд кВт⋅ч). Производство алюминия за 9 месяцев 2019 года составило 2,809 млн т (январь-сентябрь 2018 года – 2,81 млн т).