Новости

«Росгосстрах» выплатил почти 5,7 млн рублей за Maserati, попавший в ДТП на Байкальского тракте

25 февраля 2020

Иркутский филиал «Росгосстраха» выплатил страховое возмещение за не подлежащий восстановлению после ДТП автомобиля Maserati Levante 2017 года выпуска.

Авария произошла на 21-м километре Байкальского тракта. Водитель Maserati Levante, следуя в сторону области, наехал на обочину, после чего автомобиль занесло, и машина въехала в отбойник. К счастью, обошлось без жертв, но вот автомобиль получил настолько серьезные повреждения, что впоследствии экспертиза установила его конструктивную гибель.

Автомобиль был застрахован по каско в «Росгосстрахе» по полному пакету рисков, включая угон и ущерб в результате ДТП, пожар, взрыв, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц и пр. После получения пакета документов, предусмотренных правилами страхования, компания выплатила клиенту возмещение — почти 5,7 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
Игорь Кобзев: Возможно, стоит ограничить въезд автомобилей в Листвянку
Игорь Кобзев: Быстро решить вопросы с границами Прибайкальского нацпарка не получится
На льду Байкала установлены первые туалеты
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании