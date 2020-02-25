«Росгосстрах» выплатил почти 5,7 млн рублей за Maserati, попавший в ДТП на Байкальского тракте

Иркутский филиал «Росгосстраха» выплатил страховое возмещение за не подлежащий восстановлению после ДТП автомобиля Maserati Levante 2017 года выпуска.

Авария произошла на 21-м километре Байкальского тракта. Водитель Maserati Levante, следуя в сторону области, наехал на обочину, после чего автомобиль занесло, и машина въехала в отбойник. К счастью, обошлось без жертв, но вот автомобиль получил настолько серьезные повреждения, что впоследствии экспертиза установила его конструктивную гибель.

Автомобиль был застрахован по каско в «Росгосстрахе» по полному пакету рисков, включая угон и ущерб в результате ДТП, пожар, взрыв, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц и пр. После получения пакета документов, предусмотренных правилами страхования, компания выплатила клиенту возмещение — почти 5,7 млн рублей.