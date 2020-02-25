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Блины подорожали. Иркутстат сообщил об изменении цен масленичного стола

25 февраля 2020

Традиционным блюдом масленичного стола являются блины. Иркутскстат сообщает, что стоимость большинства ингредиентов для приготовления этого блюда выросла в феврале 2020 года.

Так наибольшее увеличение цены по сравнению с соответствующим периодом прошлого года отмечено на масло сливочное – на 11%. Мука пшеничная подорожала на 4,9%, молоко питьевое цельное пастеризованное  2,5-3,2% жирности – на 4,8%, мука пшеничная  – на 4,9%. 

Наряду с ростом цен , некоторые продукты сьали стоить дешевле:  цены на сахар снизились на 27,8%, яйца – на 9,5%, масло подсолнечное – на 3,2%.

Средние потребительские цены на отдельные продовольственные товары

 

 

На 17 февраля
2020 г.,
рублей

В % к соответствующему периоду
2019 г.

Масло сливочное, кг

688,2

111,0

Масло подсолнечное, кг

98,0

96,8

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2%
жирности, л

59,0

104,8

Мука пшеничная, кг

33,1

104,9

Яйца куриные, 10 шт.

58,9

90,5

Сахар-песок, кг

38,2

72,2

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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