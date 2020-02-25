Блины подорожали. Иркутстат сообщил об изменении цен масленичного стола

Традиционным блюдом масленичного стола являются блины. Иркутскстат сообщает, что стоимость большинства ингредиентов для приготовления этого блюда выросла в феврале 2020 года.
Так наибольшее увеличение цены по сравнению с соответствующим периодом прошлого года отмечено на масло сливочное – на 11%. Мука пшеничная подорожала на 4,9%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности – на 4,8%, мука пшеничная – на 4,9%.
Наряду с ростом цен , некоторые продукты сьали стоить дешевле: цены на сахар снизились на 27,8%, яйца – на 9,5%, масло подсолнечное – на 3,2%.
Средние потребительские цены на отдельные продовольственные товары
|
|
На 17 февраля
|
В % к соответствующему периоду
|
Масло сливочное, кг
|
688,2
|
111,0
|
Масло подсолнечное, кг
|
98,0
|
96,8
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2%
|
59,0
|
104,8
|
Мука пшеничная, кг
|
33,1
|
104,9
|
Яйца куриные, 10 шт.
|
58,9
|
90,5
|
Сахар-песок, кг
|
38,2
|
72,2