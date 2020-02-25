Иркутская таможня пресекла ввоз «автоматов Калашникова»

Иркутская таможня в ходе осуществления таможенного оформления и таможенного контроля партии игрушек выявила контрафактный товар - игрушки, имитирующие «автомат Калашникова АК 47».

Игрушки были ввезены из Китая по внешнеэкономическому контракту, заключенномуо между иркутским обществом с ограниченной ответственностью и китайской компанией (г. Харбин). Ввозимый товар был размещен на одном из складов временного хранения в г. Иркутске и декларировался по технологии удаленного выпуска в Центре электронного декларирования (ЦЭДе) Иркутской таможни.

В ходе таможенного досмотра выяснилось, что данная игрушка, заявленная в декларации на товары как «автомат электромеханический», обладает признаками конрафактности, так как визуально похожа и имитирует внешний вид автомата Калашникова АК 47. Всего было обнаружено 480 единиц данного товара.

Контрафактность товара подтвердила экспертиза, установившая, что представленный на обследование «автомат электромеханический» сходен до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «автомат Калашникова АК 47».

Правообладатель товарного знака подтвердил, что никаких лицензионных соглашений (на производство, хранение, перемещение, ввоз в Россию и иной ввод товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации) с фирмой-импортером данных игрушек не заключалось.

За незаконное использование чужого товарного знака или сходного с ним обозначения Иркутской таможней в отношении фирмы - импортера возбуждено дело об административном правонарушении. Контрафактный товар арестован.