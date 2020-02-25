«Иркутская энергосбытовая компания» вошла в список лучших энергосбытовых компаний России

По итогам Всероссийского конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России», организатором которого в 10-й раз выступил отраслевой интернет-портал «ЭнергоНьюс», «Иркутская энергосбытовая компания», входящая в компанию En+ Group, стала одним из его победителей и призеров.

«Иркутская энергосбытовая компания» заняла первое место в номинации «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания». Один из основных критериев для оценки в этом направлении - наличие заочных и интерактивных каналов обслуживания клиентов - таких, к примеру, как личный кабинет и мобильные приложения. Кроме того, оценивались среднее число клиентов, приходящихся на один офис обслуживания, доля офисов, оборудованных системой «Электронная очередь», доля офисов со свободным доступом в интернет для клиентов. Из года в год в этой номинации разворачивается самая острая конкурентная борьба. В этом году за победу в ней боролись 48 компаний.

Еще в одной номинации: «Социально ответственная энергосбытовая компания» - «Иркутскэнергосбыт» занял второе место с результатом в 14 баллов. В этом направлении оценивались отчеты 15 компаний по социально значимым направлениям деятельности - таким как: обучение и повышение квалификации, поддержка и адаптация персонала, охрана труда; конкурсы профессионального мастерства, спортивные, культурные, экологические мероприятия, благотворительная деятельность.

Тройка лучших компаний в абсолютном зачете (сумма баллов по всем номинациям) представляет Сибирь: 1-е место - «Красноярскэнергосбыт» (145 баллов), 2-е - «Новосибирскэнергосбыт» (139 баллов), 3-е - «Иркутскэнергосбыт» (135 баллов). Гран-при конкурса и звание «Лучшая энергосбытовая компания России-2019» присуждено компании «Красноярскэнергосбыт», набравшей по итогам конкурса наибольший суммарный балл.

Всего за звание лучшей энергосбытовой компании по итогам 2019 года в 5 конкурсных номинациях боролись 48 компаний из 60 регионов России. Участников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли специалисты электроэнергетики из 17 регионов, а также сотрудники редакции «ЭнергоНьюс».

Об «Иркутской энергосбытовой компании»

«Иркутская энергосбытовая компания» – гарантирующий поставщик электрической энергии в Иркутской области. Реализует электроэнергию, тепловую энергию в виде пара и горячей воды на территории Иркутской области. Обслуживает 40 000 юридических и 1,42 млн физических лиц. Входит в компанию En+ Group.