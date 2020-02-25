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Прокуратура выявила факт незаконного введения режима ЧС в Иркутском районе

25 февраля 2020

Прокуратура Иркутского района выявила факт незаконного введения режима ЧС из-за пожара в одном из жилых домов в поселке Маркова Иркутского района. Как показала проверка, незаконное решение о введении режима ЧС явилось правовым основанием для заключения муниципального контракта с коммерческой организацией в обход публичных процедур, предусмотренных ФЗ, на сумму свыше 1 млн. рублей.

Постановление главы Марковского муниципального образования от 5 июня о введении режима ЧС судом признано незаконным. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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