Прокуратура выявила факт незаконного введения режима ЧС в Иркутском районе

Прокуратура Иркутского района выявила факт незаконного введения режима ЧС из-за пожара в одном из жилых домов в поселке Маркова Иркутского района. Как показала проверка, незаконное решение о введении режима ЧС явилось правовым основанием для заключения муниципального контракта с коммерческой организацией в обход публичных процедур, предусмотренных ФЗ, на сумму свыше 1 млн. рублей.

Постановление главы Марковского муниципального образования от 5 июня о введении режима ЧС судом признано незаконным. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.