Вопросы берегоукрепления Листвянки обсудили с участием замминистра природных ресурсов и врио губернатора

В рамках рабочего визита в Иркутскую область 21 февраля в поселке Листвянка побывали замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константин Румянцев и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

В выездном совещании приняли участие и.о. заместителя председателя Правительства Иркутской области Теймур Магомедов, заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Наталья Нураева, а также заместитель Мэра Иркутского района Виктор Сорокин и и.о. главы Листвянского МО Андрей Ушаров.

В поселке Листвянка представителей Минприроды РФ и Росводресурсов интересовала реализация проекта по берегоукреплению оз. Байкал. Также они побывали на очистных сооружениях, расположенных вблизи п.Никола.

Вопросы, связанные с этими объектами, в числе прочих, обсудили на итоговом совещании под председательством врио Губернатора Игоря Кобзева. Так, в отношении пос. Листвянка, врио главы региона дал поручение разработать концепцию развития населенного пункта с учетом мнения жителей.

- Необходимо вынести на общественное обсуждение вопрос приоритетов жителей Листвянки. Согласовать их решение с экспертным сообществом. Решение должно быть консолидированным, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Румянцев подытожил, что Иркутская область в решении всех проблемных вопросов может рассчитывать на поддержку федерального центра.