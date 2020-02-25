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Игорь Кобзев: Возможно, стоит ограничить въезд автомобилей в Листвянку

25 февраля 2020

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев попал в пробку, возвращаясь 23 февраля с фестиваля  #Живи_на_Байкале!, который был открыт в Листвянке. Об этом он сообщил на своей странице  в сети Инстраграмм.

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«Вернулся из Листвянки. Путь мог бы быть гораздо лучше, если бы не пришлось стоять в пробках,  - отметил глава региона. - О том же пишут мне в комментариях и другие гости фестиваля. Если мы хотим и дальше проводить такие мероприятия, развивать туристический потенциал Иркутской области, необходимо решать вопрос в первую очередь с дорогами».

По мнению Игоря Кобзева,  к этому вопросу нужно подходитькомплексно: не только достраивать Байкальский тракт, но и пересматривать концепцию дорожного движения и развития дорожной инфраструктуры поселка.  Возможно, ограничить въезд в поселок сторонних автомобилей.

«Нужны пешеходные зоны, парковки, в том числе перехватывающий, удобный и экологичный общественный транспорт», - считает глава региона.

Между тем, пользователи сети отметили, то Игорь Кобзев не воспользовался "мигалкой".


/ Сибирское Информационное Агентство /
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