Игорь Кобзев: Возможно, стоит ограничить въезд автомобилей в Листвянку

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев попал в пробку, возвращаясь 23 февраля с фестиваля #Живи_на_Байкале!, который был открыт в Листвянке. Об этом он сообщил на своей странице в сети Инстраграмм.

«Вернулся из Листвянки. Путь мог бы быть гораздо лучше, если бы не пришлось стоять в пробках, - отметил глава региона. - О том же пишут мне в комментариях и другие гости фестиваля. Если мы хотим и дальше проводить такие мероприятия, развивать туристический потенциал Иркутской области, необходимо решать вопрос в первую очередь с дорогами».

По мнению Игоря Кобзева, к этому вопросу нужно подходитькомплексно: не только достраивать Байкальский тракт, но и пересматривать концепцию дорожного движения и развития дорожной инфраструктуры поселка. Возможно, ограничить въезд в поселок сторонних автомобилей.

«Нужны пешеходные зоны, парковки, в том числе перехватывающий, удобный и экологичный общественный транспорт», - считает глава региона.

Между тем, пользователи сети отметили, то Игорь Кобзев не воспользовался "мигалкой".