Федеральные дороги Иркутской области готовят к весенним паводкам

На федеральных автодорогах Иркутской области определены 25 потенциально паводкоопасных участков: по 11 на трассах «Вилюй» и «Сибирь», три участка – на автомобильной дороге «Байкал». Усилен контроль за уровнем рек, ведутся журналы наблюдений за наледями. Сейчас федеральные дорожники расчищают подмостовые русла, кюветы и водосбросы. Об этом сообщили на совещании по подготовке к весеннему и летнему половодью в рамках комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, созданной начальником ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николаем Рейнетом.

Для предотвращения последствий возможных паводков заготовлено 53 тысячи кубометров инертных материалов, в готовности – 276 единиц техники. Обеспечено наличие специального оборудования. В частности, дорожные подрядные организации приобретают установки для пропаривания наледей в водопропускных трубах, чтобы предотвратить переход воды через проезжую часть. Для обеспечения бесперебойного и безопасного проезда, созданы аварийные бригады общей численностью 550 человек.

Учитывая опыт работы в режиме ЧС летом прошлого года, организованы базы хранения запасов скального грунта в непосредственной близости к паводкоопасным участкам. Проработан вопрос оперативного реагирования на угрозы размыва дороги и подходов к мостам в районе г. Нижнеудинска и г. Тулуна. На случай ухудшения дорожной обстановки в ФКУ Упрдор «Прибайкалье» разработаны схемы объездных маршрутов и определены площадки для временных стоянок автотранспорта.