Учёные из Иркутска получили грант в 20 млн рублей на создание химической лаборатории

Группа учёных Иркутского государственного университета получила грант в размере более 20 миллионов рублей на создание химической лаборатории, сообщает пресс-служба вуза.

Деньги на проект выделены Российской академией наук и Министерством науки и высшего образования страны. Их потратят на новую лабораторию, где можно будет производить эксперименты с помощью компьютерной техники вместо колб.

Новое оборудование поможет экспериментаторам открывать неизвестные ранее соединения, имеющие высокую фармацевтическую и биологическую активности.

Кроме того, в новой лаборатории будут продолжаться многолетние исследования механизмов реакций органической химии и изучение электронного строения молекул.

Проект получит название «Лаборатория квантовохимического моделирования молекулярных систем».