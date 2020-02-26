Топ-10 вакансий в Иркутской области с зарплатой от 100 тысяч рублей

Эксперты сервиса по поиску работы hh.ru провели исследование и выяснили, специалисты каких профессий в Иркутской области могут рассчитывать на зарплату более 100 тысяч рублей.
В большинстве случаев это были вакансии, размещённые компаниями из отраслей «Строительство, недвижимость», «Услуги для бизнеса» и «Добывающая отрасль».
Что до профессиональной принадлежности, то чаще всего заработную плату от 100 тысяч рублей работодатели предлагали представителям сфер «Строительство, недвижимость», «Продажи» и «Транспорт, логистика».
«В Иркутской области наблюдается высокий спрос на специалистов сферы «Строительство, недвижимость», при этом на одну вакансию приходится всего 1,9 резюме. Похожая ситуация и со сферой продаж: на одну вакансию приходится всего 3,1 резюме при норме в 5-6 резюме. Налицо дефицит кадров, а высокая зарплата – наиболее очевидный способ привлечь нужных специалистов. Кроме того, в продажах часто встречаются вакансии с зарплатой «без потолка», так как финальная цифра привязана к проценту от сделки и/или выполнению kpi. В свою очередь, «дорогие» вакансии для представителей сферы «Транспорт, логистика» чаще всего объясняются вахтовой занятостью», – отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.
С начала года в Иркутской области на hh.ru было опубликовано больше тысячи вакансий, предлагающих заработную плату от 100 тысяч рублей и выше.
Топ-10 актуальных вакансий с самыми высокими зарплатами в Иркутской области
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Вакансия
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Зарплата
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Ссылка
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Проходчик 6 разряда КПВ (золото)
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от 210 000 руб. на руки
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https://hh.ru/vacancy/35114333
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Руководитель проекта
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от 200 000 руб. до вычета налогов
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https://hh.ru/vacancy/31718234
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Руководитель отдела продаж (недвижимость)
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от 150 000 до 300 000 руб. на руки
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https://hh.ru/vacancy/35667810
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Агент по продаже недвижимости
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от 80 000 до 300 000 руб. на руки
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https://hh.ru/vacancy/33016981
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Машинист ППДУ
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от 160 000 руб. на руки
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https://hh.ru/vacancy/35351937
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Менеджер по логистике и продажам
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от 150 000 до 200 000 руб. до вычета налогов
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https://hh.ru/vacancy/35405181
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Исполнительный директор
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от 150 000 руб. на руки
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https://hh.ru/vacancy/35518204
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Агент по продажам
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до 200 000 руб. до вычета налогов
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https://hh.ru/vacancy/35660978
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Специалист по охране труда и промышленной безопасности
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от 145 000 руб. до вычета налогов
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https://hh.ru/vacancy/35888477
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Руководитель отдела внедрения/программист 1С
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от 100 000 до 200 000 руб. на руки
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https://hh.ru/vacancy/35324923