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Топ-10 вакансий в Иркутской области с зарплатой от 100 тысяч рублей

26 февраля 2020

Эксперты сервиса по поиску работы hh.ru провели исследование и выяснили, специалисты каких профессий в Иркутской области могут рассчитывать на зарплату более 100 тысяч рублей.

В большинстве случаев это были вакансии, размещённые компаниями из отраслей «Строительство, недвижимость», «Услуги для бизнеса» и «Добывающая отрасль».

Что до профессиональной принадлежности, то чаще всего заработную плату от 100 тысяч рублей работодатели предлагали представителям сфер «Строительство, недвижимость», «Продажи» и «Транспорт, логистика».

«В Иркутской области наблюдается высокий спрос на специалистов сферы «Строительство, недвижимость», при этом на одну вакансию приходится всего 1,9 резюме. Похожая ситуация и со сферой продаж: на одну вакансию приходится всего 3,1 резюме при норме в 5-6 резюме. Налицо дефицит кадров, а высокая зарплата – наиболее очевидный способ привлечь нужных специалистов. Кроме того, в продажах часто встречаются вакансии с зарплатой «без потолка», так как финальная цифра привязана к проценту от сделки и/или выполнению kpi. В свою очередь, «дорогие» вакансии для представителей сферы «Транспорт, логистика» чаще всего объясняются вахтовой занятостью», – отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

С начала года в Иркутской области на hh.ru было опубликовано больше тысячи вакансий, предлагающих заработную плату от 100 тысяч рублей и выше.

Топ-10 актуальных вакансий с самыми высокими зарплатами в Иркутской области

Вакансия

Зарплата

Ссылка

Проходчик 6 разряда КПВ (золото)

от 210 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/35114333

Руководитель проекта

от 200 000 руб. до вычета налогов

https://hh.ru/vacancy/31718234

Руководитель отдела продаж (недвижимость)

от 150 000 до 300 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/35667810

Агент по продаже недвижимости

от 80 000 до 300 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/33016981

Машинист ППДУ

от 160 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/35351937

Менеджер по логистике и продажам

от 150 000 до 200 000 руб. до вычета налогов

https://hh.ru/vacancy/35405181

Исполнительный директор

от 150 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/35518204

Агент по продажам

до 200 000 руб. до вычета налогов

https://hh.ru/vacancy/35660978

Специалист по охране труда и промышленной безопасности

от 145 000 руб. до вычета налогов

https://hh.ru/vacancy/35888477

Руководитель отдела внедрения/программист 1С

от 100 000 до 200 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/35324923

/ Сибирское Информационное Агентство /
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