Топ-10 вакансий в Иркутской области с зарплатой от 100 тысяч рублей

Эксперты сервиса по поиску работы hh.ru провели исследование и выяснили, специалисты каких профессий в Иркутской области могут рассчитывать на зарплату более 100 тысяч рублей.

В большинстве случаев это были вакансии, размещённые компаниями из отраслей «Строительство, недвижимость», «Услуги для бизнеса» и «Добывающая отрасль».

Что до профессиональной принадлежности, то чаще всего заработную плату от 100 тысяч рублей работодатели предлагали представителям сфер «Строительство, недвижимость», «Продажи» и «Транспорт, логистика».

«В Иркутской области наблюдается высокий спрос на специалистов сферы «Строительство, недвижимость», при этом на одну вакансию приходится всего 1,9 резюме. Похожая ситуация и со сферой продаж: на одну вакансию приходится всего 3,1 резюме при норме в 5-6 резюме. Налицо дефицит кадров, а высокая зарплата – наиболее очевидный способ привлечь нужных специалистов. Кроме того, в продажах часто встречаются вакансии с зарплатой «без потолка», так как финальная цифра привязана к проценту от сделки и/или выполнению kpi. В свою очередь, «дорогие» вакансии для представителей сферы «Транспорт, логистика» чаще всего объясняются вахтовой занятостью», – отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

С начала года в Иркутской области на hh.ru было опубликовано больше тысячи вакансий, предлагающих заработную плату от 100 тысяч рублей и выше.

Топ-10 актуальных вакансий с самыми высокими зарплатами в Иркутской области