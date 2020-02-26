Бывшего начальника офиса ВТБ в Ангарске и его мать осудили за хищение более 57 млн рублей

Ангарский городской суд Иркутской области рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела продаж одного из офисов банка ВТБ и его матери, которые похитили более 57 миллионов рублей, сообщается на сайте суда.

В период с 2013 по 2016 годы мужчина, пользуясь служебным положением, инициировал выпуск банком 624 зарплатных и кредитных карт с установленными на них кредитными лимитами до 300 тысяч рублей на имена 415 вымышленных им же лиц.

Для реализации задумки он использовал фиктивные копии паспортов, вносил в реестры заведомо ложные сведения о лицах, их месте работы, размере доходов. После этого его мать снимала деньги через банкоматы в Иркутске и Ангарске.

«Для конспирации своей преступной деятельности, затруднения контроля за движением денежных средств по картам, злоумышленник вносил минимальные платежи в счет погашения задолженности», – отмечается в сообщении.

Суд признал мать и сына виновными по уголовной статье «Мошенничество». Им назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей и 6 лет лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Суд взыскал с виновных 56 миллионов рублей в счёт возмещения ущерба. По приговору суда обращено взыскание на имущество виновных лиц: квартиры, автомобиль, гаражный бокс, сотовые телефоны и часы.