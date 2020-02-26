Модельную библиотеку за 5 миллионов рублей создадут в Братске до конца 2020 года

Новую модельную библиотеку создадут в городе Братске Иркутской области до 2020 года, стоимость проекта – 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регправительства.

Это стало возможным благодаря участию учреждения в национальном проекте «Культура». Деньги будут выделены из федерального бюджета.

В новый проект будет преобразовано старое здание Центральной детской библиотеки имени Черных было 1951 года постройки. Оно расположено в центральной части Братска, занимает отдельное двухэтажное здание площадью 477 квадратов.

На средства из областного и местного бюджетов в здании библиотеки был проведён капитальный ремонт. Ежегодно библиотеку посещают более 50 тысяч человек.

Для модельной библиотеки разработан современный дизайн-проект, которым предусмотрено создание различных зон и игротек.

«Главной особенностью этого проекта станет мобильность, которая достигается за счет многофункциональной мебели. Многие предметы мебели одновременно представляют собой стеллажи для хранения книг и места для занятий. Мебель изготовят по эскизам, будет закуплено мультимедийное и игровое оборудование», – отмечается в сообщении.