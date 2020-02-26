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Более 50 человек поучаствовали в турнире по ледовому гольфу на Байкале

26 февраля 2020

Более 50 человек вышли на лёд Байкала 23 февраля в посёлке Листвянка Иркутской области для участия в состязаниях по ледовому гольфу, сообщает пресс-служба организатора мероприятия – туристической компании «Гранд Байкал».

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В этом году в турнире участвовали как мастера, так и новички, специально для соревнований было построено поле уменьшенного формата SNAG 400 х 500 метров на девять лунок. Новички могли выбрать между полным вариантом прохождения поля на девять лунок, либо ограничиться упрощенной версией в три лунки.

В соревнованиях участвовали мужчины и женщины без ограничения по возрасту.

Турнир по ледовому гольфу в различных форматах проводится с 2004 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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